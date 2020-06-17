دولة الإمارات تساعد 66 دولة بـ 935 طناً من المساعدات الطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، أكثر من 935 طناً من المساعدات لأكثر من 66 دولة، استفاد منها نحو 935 ألفاً من العاملين في المجال الطبي، بعد إرسالها 27 طناً من المساعدات للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهوريتي الدومينيكان، وكولومبيا، يستفيد منها 27 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية.



أرسلت الدولة، الاثنين، طائرة مساعدات تحمل 12.4 طن من الإمدادات الطبية، وأجهزة الفحص إلى الأردن، سيستفيد منها نحو 12 ألفاً من العاملين في المجال، لدعم جهودهم في مواجهة فيروس «كوفيد-19».

وقال أحمد البلوشي، سفير الدولة لدى الأردن: إن ما يجمع البلدين علاقة أخوّة راسخة في كل المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والشعبية. وهي نموذج للعلاقات العربية المتميزة التي تتسم بالثبات والعمق والتآزر في مختلف الظروف والمحطات، كما تتميز بالتعاون البنّاء رسمياً، وشعبياً.

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كما أرسلت الدولة طائرة مساعدات على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الدومينيكان، يستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين.

وقال بدر المطروشي، سفير الدولة لدى كوبا، السفير غير المقيم لدى الدومينيكان «انطلاقاً من الدور الريادي والإنساني للإمارات، في تقديم المساعدات في أوقات الأزمات، وتسخير الإمكانات لمساعدة الدول، تم إرسال 7 أطنان من الإمدادات الطبية للجمهورية.

كما أرسلت الإمارات، طائرة مساعدات تحمل 8 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، ويستفيد منها نحو 8 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية.

وقال سالم العويس، سفير الدولة لدى كولومبيا: الإمارات حريصة في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها، على تنمية علاقاتها مع دول العالم. وبالرغم من بُعد المسافات بين البلدين، فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً. ويأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم، ليؤكد متانة العلاقات.

وفي 8 إبريل/‏ نيسان، أرسلت الإمارات 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، كما أجلت 63 كولومبيّاً من الإمارات.