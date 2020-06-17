دبي تخطو بثبات نحو التعافي من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بتفاؤل كبير تمضي دبي بخطى ثابتة على طريق التعافي من كورونا، حيث كشف مركز التحكم والسيطرة في دبي عن تقدم واضح في محاصرة الفيروس في أضيق الأطر الممكنة، وذلك بفضل توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، وتشجيعه الدائم لمختلف فرق العمل ضمن جميع التخصصات، ما شكّل قوة دفع إيجابية هائلة حفّزت الجميع.



كما يعود هذا التطور الإيجابي إلى الخطة الاستراتيجية المُحكمة التي تعاون الجميع في تنفيذها بمتابعة مستمرة من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

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وأكد الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مركز التحكم والسيطرة أن هناك عدداً من مستشفيات دبي تخلو اليوم بالكامل من حالات «كورونا»، في الوقت الذي استأنفت فيه أغلب المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة تقديم خدماتها المتنوعة، حيث لم يعد هناك ضغوط ناجمة عن استقبال حالات «كوفيد - 19».

وأوضح أن تحليل مؤشر الإصابات والتشافي خلال الثلاثة أشهر الماضية وإلى اليوم يظهر أن هناك تراجعاً ملحوظاً للمصابين، حيث انخفض معدل الإصابات في الإمارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة كبيرة، كما زاد معدل الشفاء بالمقابل بشكل مطرد.

وقال، إن الوعي العام والالتزام الذي أظهره المواطنون والمقيمون، كانا لهما انعكاس ملحوظ على هذه التطورات الإيجابية المتسارعة، واستمرار هذا الالتزام من أهم مقومات الحفاظ على التقدّم.