إشادة أوروبية بالمساعدات الإماراتية إلى دول العالم لكبح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، بالمساعدات الإماراتية التي قدمتها لدول العالم في إطار جهود احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، من أرسولا فون دير لاين، تناول جوانب التعاون المشترك بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال الاتصال، التعاون المشترك وسبل احتواء فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة التحديات المشتركة التي فرضها انتشار هذا الوباء على مختلف دول العالم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تضامن دولة الإمارات مع شعوب الاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة في مواجهة تحديات انتشار " كورونا " ودعم جهودها في التعامل مع تداعياته.

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وأشار إلى سياسة الإمارات ونهجها الإنساني الثابت الذي يقوم على التعاون والتضامن مع دول العالم خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البشرية.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته لهم ولشعوب العالم السلامة من كل مكروه وتجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام.

بدورها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن شكرها وتقديرها لمبادرات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودوره خلال ظروف انتشار "كورونا " والمساعدات الطبية والإنسانية التي تواصل دولة الإمارات تقديمها إلى العديد من دول العالم لدعم جهودها في مواجهة الوباء.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالإجراءات والآليات التي تعاملت بها دولة الإمارات لمنع انتشار الفيروس والحد من آثاره على المستويات كافة.

ومنذ بدء الأزمة قدمت الإمارات أكثر من 472 طناً من المساعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والإمدادات إلى 43 دولة حول العالم.

وأسهمت مخازن منظمة الصحة العالمية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بإرسال أكثر من 132 شحنة، وتعمل كمركز توزيع أساسي لمعدات الوقاية الشخصية للمنظمة. وتم حتى الآن، تخصيص وتقديم 110 ملايين دولار أمريكي.

وأكدت الإمارات التزامها بمكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمانحين لمواجهة فيروس "كوفيد -19"، والذي تعهدت خلاله الدول المشاركة بتقديم 8 مليارات دولار لدعم المواجهة العالمية ضد الوباء، بما في ذلك الأبحاث الخاصة لإيجاد لقاح فعال.