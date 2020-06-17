التعليم تعلن إجراءات تأمين طلاب الدبلومات.. كمامة وجاونتي ومطهر لكل طالب

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إجراءات عقد امتحانات الدبلومات الفنية، موضحا أنه سيتم توفير 3 كواشف حرارة داخل كل لجنة "سير و1 عصا إلكترونية" لتفتيش الطلاب لحظة الدخول، وجوانتي لكل طالب في كل يوم من أيام الامتحانات العملية ، وكمامة قطن واحدة ، وكمامة بلاستيكية واحدة او واقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة و و واقي وجه طوال فترة الامتحانات التحريرية ، وعدد واحد كيس جيل مطهر كل يوم طوال فترة الامتحانات التحريرية.

وأوضحت مجاهد بالنسبة للعاملين والاداريين باللجان، يتم توفير جوانتي كل يوم ، وكمامة قطن واحدة بالاضافة لواقي وجه طوال فترة الامتحانات العملية ، وكذلك كمامة قطن واحدة بالاضافة لواقي وجه بلاستيكي طوال فترة الامتحانات التحريرية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للعاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ومراكز توزير الاسئلة وغرفة العمليات ، ومقرات تقدير الدرجات يتم توفير جوانتي كل يوم وكمامة قطن واحدة وواقي وجه طوال مدة العمل ، ومجموعة مطهرات بواقع 1 مجموعة لكل مقر مكونة من 15 لتر كحول وعدد 50 عبوة 125 مللي كحول اثناء فترة الامتحانات العملية والتحريرية .