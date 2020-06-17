اليوم.. انعقاد اللجنة العامة للبرلمان لمناقشة موازنة "مجلس النواب"

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المزمع عقدها اليوم في أعقاب اللجنة العامة، التصويت علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، كما تشهد الجلسات مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولى وعدد اخر من الاتفاقيات الدولية.

كان النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، قد أكد أن اللجنة أوصت فى تقريرها بشأن مشروع موازنة البرلمان للسنة المالية 2020/2021 بتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه بمشروع موازنة المجلس لصالح مجلس الشيوخ القادم، وذلك لاسيما وأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنه المالية الجديدة لم تتضمن موازنة خاصة بمجلس الشيوخ.

ومن المزمع أن تشهد الجلسات العامة التصويت النهائي علي 10 مشروعات قوانين في مقدمتهم مشروعات قوانين الانتخابات المنظمة لمجلسي النواب والشيوخ حال ورودهم من مجلس الدوله، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، مشــــروع قانون بتعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شــــأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وأخيرا مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.