"الابن العاق".. اعتدى على أمه بالضرب لرفضها إقراضه ثمن المخدرات بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

لم يرحم شيخوختها، وألقى بجميلها وسنوات عمرها التي أفنتها في تربيته خلف ظهره، وانهال الابن العاق على والدته ضربًا بمدينة دمياط، لرفضها إقراضه أموالا لشراء المواد المخدرات التي يتعاطها.

صباح اليوم الأربعاء، فوجئ الأهالي بجارتهم العجوز تستغيث بهم، وتطلب تدخل الشرطة لإنقاذها من بطش ابنها "محمد.ع.ع"، في العقد الثاني من العمر.

لم تفاجئ "عيوشة.ع"، مقيمة بقرية العنانية، في دمياط، بطلب ابنها الأموال، ولكن على غير العادة رفضت هذه المرة إقراضه، واعترضت مؤكدة له أنها بحاجة إلى كل قرش، وعليه الاعتماد على نفسه.

Advertisements

لم يتمالك الشاب نفسه، ووجه لأمه وابلًا من السباب، تطور إلى تطاوله عليها بالأيدي، موجهًا إليها لكمات تسببت في إصابتها بأنحاء متفرقة من الجسم، ولم ينقذها من بين يديه إلا تدخل الجيران.

وأصرت الأم هذه المرة على طلب الشرطة، لتأتي قوة من ضباط مباحث مركز دمياط بقيادة المقدم محمد معوض، الذي ألقى القبض على المتهم.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، وأنه دائم الشجار مع والدته، فجرى احتجازه بمقر القسم، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.