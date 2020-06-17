تقرير إسرائيلي: نتنياهو يدرس تنفيذ "خطة الضم" على مرحلتين

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أفاد تقرير إسرائيلي، الأربعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس تنفيذ خطة ضم غور الأردن ومستوطات الضفة الغربية على مرحلتين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو أبلغ مسؤولين بالأمر خلال الأيام القليلة الماضية.

وفقا لخطة نتنياهو، ستتضمن المرحلة الأولى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة خارج التكتلات الكبرى في الضفة الغربية، بما يعادل 10% من الضفة الغربية، مقابل نسبة الـ 30% التي تتضمنها خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Advertisements

وأضافت الصحيفة أنه بمجرد اكتمال هذه الخطوة، ستتواصل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وتطلب منها استئناف المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق سلام. وإذا ما تمترس الفلسطينيون حول مواقفهم الرافضة للمفاوضات، فإن إسرائيل ستمضي في المرحلة الثانية وتطبق السيادة على بقية المستوطنات في الضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفكرة لا تزال قيد البلورة ولم يتم رسم أية خرائط تترجمها، مضيفة أن مكتب نتنياهو يعمل على تحليل الاحتمالات. وأشارت إلى أن إسرائيل حريصة على سماع رأي الولايات المتحدة.

وأشارت تقارير إلى أن هناك العديد من الاعتبارات التي دفعت رئيس الوزراء إلى النظر في خطة من مرحلتين لتنفيذ الضم. أولها أنه يتوقع أن ترسل الخطة المعدلة إشارة إلى المجتمع الدولي والمنطقة بأن إسرائيل تستمع إلى انتقاداتهم وتتصرف بحذر. ومن المتوقع أن يتناسب التنفيذ على مرحلتين مع توجهات البيت الأبيض، الذي يؤكد أن رؤية ترامب تمثل خطة سلام وليست خطة للضم. وتريد إدارة ترامب أن يدرك الفلسطينيون أن الوقت ليس في صالحهم، ومن ثم فإن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للجلوس إلى طاولة المفاوضات بين المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ الخطة يدعم هذا الغرض أيضا.