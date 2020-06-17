الصحة العالمية ترحب بالنتائج الأولية لاستخدام عقار "ديكساميثازون" في علاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - أ ش أ:

رحَّبت منظمة الصحة العالمية بالتجارب السريرية الأولية بشأن استخدام عقار (ديكساميثازون) في معالجة الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة -في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء: "نرحّب بتجارب المملكة المتحدة التي تظهر أن (ديكساميثازون) يمكن أن ينقذ حياة المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد".

وأضافت أن هذا هو أول علاج مثبت استطاع خفض معدل الوفيات بين مرضى (كوفيد-19) الذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي أو أسطوانات الأكسجين بواقع الثلث.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس -في بيان- "إنه أول علاج مثبت يقلّل عدد الوفيات بين المرضى ممّن يحتاجون إلى أسطوانات الأكسجين أو أجهزة التنفّس الصناعي"، مهنئًا الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات البريطانية على هذا السبق العلمي الذي أنقذ حياة الكثيرين.​