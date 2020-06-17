قيرغيزستان تسجل 90 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيشكيك - أ ش أ:

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية قيرغيزستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 2562 حالة.

وقال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في بيان (نقلته وكالة أنباء "آكي برس" القرغيزية) - إنه في يوم 17 يونيو 2020، تم تسجيل اجمالي 90 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل الجمهورية، منها 36 حالة في العاصمة بيشكيك"، مشيرًا إلى أنه سجل في يوم أمس الثلاثاء 100 حالة جديدة.

وأعلن المركز أيضًا تسجيل حالة وفاة واحدة خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع اجمالي الوفيات من جراء الاصابة بالفيروس إلى 30 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المصابين في الدولة التي تقع في آسيا الوسطى بلغ حتى الآن 2،562 حالة، منها 30 حالة وفاة و1،901 حالة شفاء تام من المرض.​