كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا وبريطانيا تبدأن محادثات التجارة الحرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، رسميا محادثات التجارة الحرة مع بريطانيا، التي تتطلع إلى إبرام اتفاقيات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

قال ديفيد باركر وزير التجارة ونمو الصادرات في بيان إن نيوزيلندا ستكون من بين الدول الأولى التي تفاوض على اتفاقية تجارية مع بريطانيا في فترة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح باركر: "في بيئة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح من المنطقي أكثر من أي وقت مضى أن نعمل معًا لتنمية هذه الشراكة من أجل المستقبل".

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وأضاق أن اتفاقية التجارة الحرة، التي نوقشت بشكل غير رسمي بين البلدين لبعض الوقت، ستفتح المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصدرين الأصليين للماوري، ومجتمعاتنا الإقليمية.

بريطانيا هي سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، وبلغ إجمالي التجارة الثنائية ما يقرب من 6 مليارات دولار نيوزيلندي (3.87 مليار دولار) في العام الماضي.

وأضاف باركر أنه من المتوقع أن تجرى الجولة الأولى من المفاوضات عبر الفيديو منتصف يوليو.

