كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر اشتباك بين القوات الهندية والصينية على حدود جبال الهيمالايا و"خسائر في الجانبين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الجيش الهندي، بأنه قتل 20 من جنوده في اشتباكات مع القوات الصينية في موقع حدودي متنازع عليه في تصعيد كبير للمواجهة التي استمرت أسابيع بين العملاقين الآسيويين في غرب جبال الهيمالايا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأكدت وزارة الخارجية الصينية وقوع "مواجهة جسدية عنيفة" يوم الاثنين في المنطقة الحدودية. ولم تذكر أي إصابات لكن قالت وزارة الخارجية الهندية إنه كان هناك خسائر في الجانبين.

وقال مصدر بالحكومة الهندية إن القوات قاتلت باستخدام قضبان حديدية وحجارة، ولم تطلق أعيرة نارية.

وهذه الوفيات هي الأولى منذ آخر اشتباك حدودي كبير في عام 1967 بين الجارتين المسلحتين نوويا - وهما أيضا أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم - اللتين لم تتمكنا من تسوية النزاع على طول حدودهما الطويلة.

وتبادلت الصين والهند الاتهامات بشأن المسؤول عن الاشتباكات التي وقعت يوم الاثنين في صحراء لاداخ الثلجية التي جاءت بعد أن عقد القادة العسكريون اجتماعات لحل الوضع.

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منذ أوائل شهر مايو، واجه مئات الجنود بعضهم البعض في ثلاثة مواقع، حيث اتهم كل جانب الآخر بالتعدي.

وقال الجيش الهندي في بيان مساء الاثنين إنه تعرضت مجموعة من الجنود لضربات في وادي جالوان، مضيفا أن الجانبين فكرا الآن.

وقال مصدر بالحكومة الهندية إن الجانبين كانا يناقشان سبل خفض التصعيد، ولكن في مرحلة ما، قام جيش التحرير الشعبي الصيني بتشغيل مجموعة من الجنود الهنود من بينهم ضابط.

وقال المصدر الذي اطلع على الأمر: "هاجموا بقضبان حديدية، وأصيب الضابط بجروح بالغة وسقط، وعندما حدث ذلك، اقتحم المزيد من الجنود المنطقة وهجموا بالحجارة".

وقال المصدر إن الجانب الصيني جلب تعزيزات واستمر الشجار لبضع ساعات.

