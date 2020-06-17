كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 09:27 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تستعد لتحديث إرشاداتها بشأن كورونا بعد العقار الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنها تتحرك لتحديث إرشاداتها بشأن علاج الأشخاص المصابين بـ COVID-19 لتعكس نتائج تجربة سريرية أظهرت فعالية عقار رخيص يمكن أن يساعد في إنقاذ المرضى المصابين بأعراض خطيرةن وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

أظهرت نتائج التجارب التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء أن الديكساميثازون المستخدم منذ الستينيات لتقليل الالتهاب في أمراض مثل التهاب المفاصل، خفض معدلات الوفيات بنحو الثلث من بين أكثر المصابين بأمراض COVID-19 الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

تستهدف الإرشادات السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن علاج المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد الأطباء وغيرهم من الفرق الطبية، وتسعى إلى استخدام أحدث البيانات لإبلاغ الأطباء عن أفضل السبل للتعامل مع جميع مراحل المرض، من الفحص إلى الخروج.

على الرغم من أن نتائج دراسة ديكساميثازون هي نتائج أولية، إلا أن الباحثين وراء المشروع قالوا إنه يشير إلى أن الدواء يجب أن يصبح على الفور رعاية قياسية في حالة المرضى المصابين بشدة.

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بالنسبة للمرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي، تبين أن العلاج يخفض معدل الوفيات بنحو الثلث، وبالنسبة للمرضى الذين يحتاجون فقط إلى الأكسجين، تم خفض معدل الوفيات بنحو الخمس، وفقًا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية.

وقد تمت ملاحظة الفائدة فقط في المرضى الذين يعانون من اعراض خطيرة من COVID-19 ولم يلاحظ في المرضى الذين يعانون من مرض أخف.

وتأتي الأخبار الإيجابية مع تسارع حالات الإصابة بالفيروس التاجي في بعض الأماكن بما في ذلك الولايات المتحدة، ومع إلغاء بكين لعشرات الرحلات للمساعدة في احتواء تفشي جديد في العاصمة الصينية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان في وقت متأخر يوم الثلاثاء "هذا هو العلاج الأول الذي يثبت أنه يقلل الوفيات في المرضى الذين يعانون من COVID-19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي". وقالت المنظمة إنها تتطلع إلى تحليل البيانات الكاملة للدراسة في الأيام المقبلة.