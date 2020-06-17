رسالة للبيع في مزاد تصف زيارة الفنانين فان غوخ وغوغان لبيوت الدعارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيعت رسالة كتبها فنسنت فان غوخ وبول غوغان، أمس الثلاثاء، يتحدثان فيها عن زياراتهما بيوت الدعارة وعن إعجابهما المتبادل، مقابل 21,0600 يورو في مزاد باريسي.

وذكرت الرسالة كيف أرادا الفنانان إحياء الفن الحديث وإنشاء "جمعية الرسامين"، موقّعة من الرسامَين.

وهي أُرسلت من آرل التي تقع في جنوب فرنسا إلى صديقهما الرسام، إميل برنار بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1888، قبل أقل من عامين على وفاة فان غوخ بسن الـ37 .

وقد وصل غوغان إلى آرل حيث كان يعيش فان غوخ، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1888 وأمضى الرسامان أشهرا عدة في إنجاز اللوحات.

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وفقد فان غوخ أذنه وقدمها إلى عاملة في أحد بيوت الدعارة خلال تلك الزيارة المصيرية. وقد أنهى ذلك الحادث علاقة فان غوخ التي كانت متوترة مع غوغان.

وفي الرسالة التي بيعت في مزاد لدار دروو في باريس، أصر الرجلان على أن الفن يتصاعد نحو ما وصفه فان غوخ بـ"النهضة الهائلة".

وكتب الفنان الهولندي أيضا عن زائره ومغامراتهما، وقال إنه "أهتم كثيرا بغوغان"، وأضاف "لقد بدا لي منذ فترة طويلة أنه في مهنتنا القذرة لدينا حاجة ماسة إلى الأشخاص الذين لديهم أيدي عمال مع أذواق طبيعية أكثر ومزاج أكثر عاطفية وإحسانا من الجادة الباريسية المنهكة".

وتابع بقوله إنه "قمنا ببعض الزيارات لبيوت الدعارة ومن المحتمل أن ينتهي بنا المطاف في العمل هناك"، أما من الذي كتبه غوغان "لا تستمع إلى فينسنت. كما تعلم، من السهل إثارة إعجابه".