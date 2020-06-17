يوفنتوس وإنتر ميلان يتصارعان على صفقة من تشيلسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد لاعبي تشيلسي الإنجليزي يحظى باهتمام فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، في الميركاتو الصيفي القادم.
ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" نقلا عن موقع فوتبول إيطاليا، فإن يوفنتوس وإنتر ميلان يريدان الحصول على خدمات الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو.
وخاض ألونسو، 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد، ويبدو في طريقه لترك الفريق اللندني هذا الصيف.
ولعب ماركوس ألونسو تحت إشراف مدرب يوفنتوس، ماوريسيو ساري، كما تألق تحت قيادة أنطونيو كونتي.
ومع كونتي، فاز ألونسو بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا، فيما ظفر مع ساري بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي.
وخاض ماركوس ألونسو مع تشيلسي، 140 مباراة في أقل من 4 أعوام، وسجل 22 هدفًا.
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