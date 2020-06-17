برشلونة يواجه أزمة قبل ملاقاة إشبيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني في ورطة قبل مباراته القادمة أمام إشبيلية، والمقررة يوم الجمعة الوشيك، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الليغا.

وفاز برشلونة على ليغانيس بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، في مباراة شهدت تعرض جيرارد بيكيه للإصابة، وحصول صامويل أومتيتي على بطاقته الصفراء الخامسة.

وتعرض بيكيه لإصابة في الدقيقة 73، بعد تدخل عنيف من أسالي لاعب ليغانيس، ما أجبر مدافع برشلونة على عدم إكمال المباراة.

ودفع كيكي سيتين، المدير الفني للبارسا، بالفرنسي صامويل أومتيتي بدلًا من بيكيه، وفي جعبته 4 بطاقات صفراء، ليحصل على الخامسة، ويصبح من المؤكد غيابه أمام إشبيلية.

وفي حالة عدم لحاق بيكيه بلقاء الجمعة، سيضطر برشلونة للذهاب إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان بالثنائي كليمينت لينغليت ورونالد أراخو فقط.