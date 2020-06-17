الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا 3875 والوفيات ترتفع لـ303

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد، فيما سجلت حالة وفاة واحدة خلال أقل من 12 ساعة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، يرتفع عدد الإصابات النشطة إلى 3845، علما أنه تم تشخيص 287 بالـ24 ساعة الأخيرة بارتفاع بنسبة 1.5%، كما أن 39 من الإصابات في حالة خطيرة، من بينهم 29 مصابا تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع الارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس، كثفت وزارة الصحة وصناديق المرضى من فحوصات اكتشاف فيروس كورونا، حيث أجري أمس الثلاثاء، 11971 فحصا.

ويرقد في مستشفيات البلاد 129 مصابا بكورونا، فيما يخضع 3716 مصابا للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

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ويخضع 116152 شخصا، لحجر منزلي لمدة 14 يوما كإجراء وقائي للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد الذين خضعوا لحجر منزلي منذ بداية تفشي الفيروس البلاد في آذار/مارس الماضي، إلى 230329 شخصا.

وأظهرت بيانات الوزارة استمرار تباطؤ وتيرة التعافي من الفيروس، علما أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 15449، من أصل 19673 شخصا أصيبوا بالفيروس منذ اكتشافه في البلاد.

ويأتي الارتفاع المتواصل بالإصابات بالفيروس، مع مصادقة الكنيست، مساء الثلاثاء، على قانون يشرع تمديد أنظمة الطوارئ التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا لمدة 45 يوما.

وتتيح أنظمة الطوارئ فرض أجهزة إنفاذ القانون القرارات الحكومية التي تتعلق بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، من بينها العزل الصحي والتجمهر وتعليمات "الشارة البنفسجية" ارتداء كمامة وقياس درجة الحرارة في الأماكن العامة.