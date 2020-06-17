عرعرة النقب: 40 إصابة بالكورونا في يوم واحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت مصادر طبية في عرعرة النقب، جنوبي البلاد، إن عدد حاملي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القرية، بلغ 127 فيما بلغ عدد المتعافين 24.
وأكدت المصادر أنه أصيب 40 مواطنا من القرية بالفيروس خلال اليوم الأخير.
ويستدل من معطيات رابطة الأطباء العرب في النقب، أن الإصابات بعدوى كورونا جاءت على النحو التالي:
رهط: المصابون 187، المتعافون 62.
حورة: المصابون 201، المتعافون 143.
عرعرة النقب: المصابون 127، المتعافون 24.
اللقية: المصابون 8، المتعافون 3.
وقال مسؤول قسم الصحة في مجلس القيصوم الإقليمي، د. مازن أبو صيام، إن "الحالات الفعّالة في البلدات العربية في النقب 327: رهط 125، عرعرة النقب 103، حورة 68، اللقية 9، كسيفة 6، أم بطين 5، حالات متفرقة 11".
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