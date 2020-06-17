"الخليج": أردوغان يستبيح الأرض العربية طولاً وعرضاً

الأربعاء 17 يونيو 2020

قالت صحيفة خليجية، تحت عنوان "من يردعه؟" .. متسائلة هل تحولت الأرض العربية وشعوبها إلى مكسر عصا للتركي وغير التركي، يستطيع أن يستبيح أرضنا وسيادتنا وكرامتنا وحقوقنا متى يشاء؟ وهل فقدت الأمة العربية آخر مقومات مناعتها القومية، وصارت هشة إلى درجة أنها تسكت على المذلة والعدوان والاحتلال، وتفتقد روح المقاومة والكبرياء والعنفوان؟.



ولفتت صحيفة "الخليج" الى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستبيح الأرض العربية طولاً وعرضاً، فيحتضن المرتزقة والإرهابيين من كل صنف ونوع، ويوزعهم على أرضنا، وكأنه يستعيد تلك الفترة المظلمة في التاريخ العربي عندما كان جنود الانكشارية يسومون شعوبنا مرّ العذاب، ويسوقون شبابنا إلى محارق الحروب العثمانية في أوروبا والبلقان، ويحولون أرضنا إلى يباب وخراب وجوع ومرض.

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و أضافت ان اردوغان لم يعد يستمع لصوت العقل والمبادرات والنداءات والمواقف الإقليمية والدولية التي تدعو إلى السلام والحوار، أو وقف التدخل في شؤون الآخرين، أو التخلي عن أطماعه التي حولها إلى كوارث في الدول التي استباحها. بل هو يمضي في غيّه متوسلاً كل السبل لتحقيقها.

واختتمت صحيفة الخليج افتتاحيتها مشيرة الى اننا أمام رئيس ما زال أسير أوهام يعمل على تحقيقها، مستسهلاً التسلل إلى أرضنا التي صارت بلا سقف أو جدران تحميها.