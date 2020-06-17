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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 17 يونيو 2020
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، مناطق متفرقة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية في الدريهمي إن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية والمزارع في المديرية بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وقذائف الهاوزر وقذائف آر بي جي، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري.
وأضافت المصادر، أن القصف تسبب بحالة من الرعب والذعر والهلع في صفوف المدنيين، مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدم الرغبة في العيش مع القصف المتواصل.
وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب.
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