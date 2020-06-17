قرى الجبلية جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي

الأربعاء 17 يونيو 2020

تعرضت قرى ومزارع المواطنين في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.



وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون عيار 82، القرى السكنية ومزارع المواطنين في الجبلية، في الوقت الذي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وقنص المارة في الطرقات.

Advertisements

وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين العزل مما أدى إلى تعطيل أعمال المزارعين في الحقول الزراعية.

وتشهد الأحياء والقرى السكنية في مختلف مديريات ومناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بشكل يومي بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون تدخل من المجتمع الدولي يضع حد لجرائم المليشيات بحق المدنيين.