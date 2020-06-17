شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن. عيادة الهلال الإماراتي المتنقلة تصل مخيم اللاجئين بالخوخة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبيعة متنقلة الى مخيم اللاجئين بمديرية الخوخة جنوب الحديدة وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستقبلت العيادة الطبية عشرات من الحالات من النساء والأطفال والرجال المرضى لتقديم المعاينة الطبية والرعاية الصحية وصرف الأدوية المجانية. Advertisements وقامت العيادة خلال استقبال المرضى بتوعية اللاجئين من مخاطر فيروس كورونا بتبيين الطرق المثلى للوقاية وأهمية تجنب التجمعات وضرورة غسل اليدين ولبس الكمامات والالتزام بالحجر. وتستمر العيادات الطبية في تقديم الخدمات الصحية في جميع المخيمات، في إطار دور دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة النازحين وكذلك اللاجئين في الساحل الغربي.

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