شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركي.. تطاول على السعودية فجاءه الرد من الشباب الليبي (فيديو) والان مع التفاصيل

الأربعاء 17 يونيو 2020 خرج الرئيس التركي رجب أردوغان ليتبجح أمام العالم بإرساله قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، أردوغان مُصدِر الإرهاب لم يكتف بتبجحه، بل راح يتطاول على المملكة العربية السعودية، بلد الحرمين الشريفين.

Advertisements ولكنعلى الفور، جاء الرد المناسب على من تجاوز حدود الأدب مع الشقيقة الكبرى، فسجلت الكاميرات لقطات للشباب الليبي في مدينة غريان يشعلون النيران في العلم التركي، ليلقنوا أردوغان درسا ويخبرونه بحقيقة وزنه الضئيل جيدا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التركي.. تطاول على السعودية فجاءه الرد من الشباب الليبي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.