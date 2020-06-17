الأردن يشيد بالمساعدات الطبية الإماراتية

الأربعاء 17 يونيو 2020

ثمنت الحكومة الأردنية إرسال الإمارات مساعدات ومستلزمات طبية إلى عمّان، وأكدت دعم هذه المساعدات لجهود الحد من انتشار فيروس «كورونا» في المملكة.



وحضر محمد الكركي أمين عام الديوان الملكي أمس الأول الاثنين، استقبال طائرة المساعدات الإماراتية التي حملت 12.4 طن من الإمدادات وأجهزة الفحص يستفيد منها نحو 12 ألف شخص يعملون في الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة الفيروس المستجد.

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وأكد بيان رسمي أردني بثته وكالة «بترا» للأنباء أن تلك المبادرة تأتي في إطار التعاون والجهود الثنائية المبذولة لمواجهة الوباء، وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.

وقدّم أمجد العضايلة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الشكر الجزيل لدولة الإمارات قيادة وشعباً على المبادرة.