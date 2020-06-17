شكرا لقرائتكم خبر عن موجة تفشي جديدة.. الصين تسجل 137 إصابة بـ«كورونا» في 6 أيام وإلغاء 1255 رحلة جوية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أعلن رئيس بلدية بكين الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.
وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.
وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.
كما ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة. وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة.
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