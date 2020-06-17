شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند: لا إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت تايلاند اليوم الأربعاء عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي بدون أي حالة انتقال محلية للعدوى.
وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19 إن تايلاند سجلت في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا من بين حوالي 3135 مصابا تعافى منهم 2996.
وجميع حالات الإصابة التي سجلت مؤخرا جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.
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