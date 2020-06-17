الجزائر تسجل أول حالة لمرض 'يعد امتدادا لكورونا'

أُعلن في الجزائر اليوم الاربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي بالمستشفى الجامعي في مدينة باتنة.
وبحسب ما صرحت به البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، يتعلق الأمر بطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.
ومرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تُسجل إصابات بكورونا وسط أفراد عائلة الطفل المصاب بكاواساكي.
وكانت هيئة الصحة البريطانية حذرت من متلازمة غامضة تصيب الأطفال كأحد مضاعفات فيروس كورونا وتتسبب في دخولهم المستشفى.
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