الجزائر تسجل أول حالة لمرض 'يعد امتدادا لكورونا'

وبحسب ما صرحت به البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، يتعلق الأمر بطفل عمره حوالي 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.

ومرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا ويصيب الأطفال.



تجدر الإشارة إلى أنه لم تُسجل إصابات بكورونا وسط أفراد عائلة الطفل المصاب بكاواساكي.