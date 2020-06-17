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2020-06-17 | 08:41
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ويواجه استون فيلا فريق شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، فيما ستكون مباراة القمة بين مانشستر سيتي وارسنال هي مباراة السهرة في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة مساءً.
وتعود عجلة البطولة للدوران من جديد بعد توقف دام 3 أشهر ويسلط التقرير التالي الضوء على إجراءات عودة البطولة.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عجلة البريميرليج تعود للدوران من جديد وسط إجراءات وقائية مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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