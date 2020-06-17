بالفيديو.. عجلة البريميرليج تعود للدوران من جديد وسط إجراءات وقائية مشددة

ويواجه استون فيلا فريق شيفيلد يونايتد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد، فيما ستكون مباراة القمة بين مانشستر سيتي وارسنال هي مباراة السهرة في تمام الساعة العاشرة و15 دقيقة مساءً.

وتعود عجلة البطولة للدوران من جديد بعد توقف دام 3 أشهر ويسلط التقرير التالي الضوء على إجراءات عودة البطولة.