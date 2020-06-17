وفاة نزيل محكوم بمادة 'الارهاب' في مركز شرطة بذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوفاة نزيل محكوم بمادة "الارهاب" في مركز شرطة بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر، إن النزيل (ر.ي) تولد ١٩٧٥ توفي، ليل امس الثلاثاء، نتيجة هبوط بالضغط وضيق في التنفس في احدى مراكز شرطة محافظة ذي قار، مبينا أن النزيل محكوم وفق المادة ٤/ ارهاب.



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