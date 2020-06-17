مؤتمر بالكونجرس الأربعاء للجاليات الإيرانية ضد تهديدات طهران

الخليج 365الأربعاء 2020/6/17 10:19 ص بتوقيت أبوظبي
تنظم الجاليات الإيرانية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرًا بالكونجرس؛ رفضا لنظام طهران وتهديداته وتقديم حل فعال وهادف لـ"إيران حرة" للمرة الأولى.
وتتمتع المبادرة التي تنظم "افتراضيا" بدعم أغلبية مجلس النواب من الحزبين، ومن بينهم الأعضاء الرئيسيون في لجان مجلس النواب للشؤون الخارجية، والخدمات المسلحة، والأمن الداخلي، ولجنة المخابرات.
وسيركز مؤتمر الكونجرس من الحزبين، الذي تيسره منظمة الجاليات الإيرانية الأمريكية (OIAC)، على تهديد إيران، وسياسة الولايات المتحدة، وإجراءات أكثر تحديدًا لرفع الدعم للشعب الإيراني ومطالباتهم بإيران حرة.
وترفع الجاليات الإيرانية بالخارج عدة مطالب على رأسها معارضة أي شكل من أشكال الاسترضاء والمساومة مع نظام طهران، وممارسة أقصى ضغط لعزل هذا النظام وتقديم الدعم الدولي لإقامة البديل الديمقراطي في إيران.
كما تدعو لإنهاء سياسة التدخل الخارجي التي تمارسها طهران، والتطلع إلى دعم عالمي حيال نضال الشعب الإيراني ضد نظام ولاية الفقيه من أجل الحرية والمساواة للجميع.
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