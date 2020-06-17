رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

قال رئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إن الفحوصات أكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.



وأضاف في خطاب بثه التلفزيون ليل الثلاثاء/ الأربعاء "باعتباري رئيسا للبلاد ومواطنا مسؤولا، أود أن أقول إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع بدأت أشعر بحالة من عدم الارتياح، وجرى تشخيصي اليوم بأنني مصاب بمرض كوفيد-19".

وفي سياق متصل، أكدت دراسة أجراها باحثون يابانيون وجود فيروس كورونا في محطات مياه الصرف الصحي، وهو اكتشاف يمكن أن يكون بمثابة دلالة على حالات تفش في المستقبل.

واختبر القائمون على الدراسة المياه من أربع محطات معالجة في مقاطعتي إيشيكاوا وتوياما في غرب اليابان. وجاءت سبع عينات من أصل 27 عينة إيجابية لفيروس سارس-كوف2، وفقا لنسخة قبل الطبع للدراسة التي أجرتها جامعة مقاطعة توياما وجامعة كانازاوا وجامعة كيوتو.

Advertisements

وتماثل النتائج دراسات مماثلة في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، ويقول خبراء في مجال الصحة العامة إن مثل هذه العينات يمكن استخدامها لتقدير عدد المصابين في منطقة ما دون فحص كل فرد.

وقال يوكي فيريوز، الأستاذ بجامعة كيوتو والذي لم يشارك مباشرة في الدراسة "يُستخدم اختبار الصرف الصحي كنظام تحذير مبكر لتنبيه الناس بشأن الانتقال المستمر (ربما دون ملاحظة للعدوى) في المجتمع".

وتعمل اليابان على تعديل استراتيجيتها في الوقت الذي تتأهب فيه لموجة ثانية محتملة من الإصابات بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة أمس إن اختبارات الأجسام المضادة لحوالي 8000 شخص أشارت إلى معدل إصابة بنسة 0.1 % في طوكيو، و 0.17 % في أوساكا و 0.03 % في مقاطعة مياجي الريفية.