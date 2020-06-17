نيوزيلندا تكلّف الجيش مراقبة الحدود لمنع تفشي كورونا

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ويلينغتون: كلّفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن الأربعاء الجيش مراقبة الحدود، وذلك غداة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد للمرة الأولى بعد 25 يومًا من عدم تسجيل أي إصابة، في تدهور عزته السلطات إلى عدم الالتزام ببعض إجراءات الحجر الصحّي.
قالت آرديرن للصحافيين "أعتقد أنّنا بحاجة إلى الحزم والثقة والانضباط، وهو ما يمكن للجيش أن يوفّره". بموجب إجراءات الحجر المفروضة في نيوزيلندا، يُسمح فقط للمواطنين وعائلاتهم بالدخول إلى البلاد مع بعض الاستثناءات مثل الأشخاص الذين لديهم أسباب مهنية أو إنسانية.
يخضع كل الوافدين إلى حجر صحّي مدّته 14 يومًا حال وصولهم إلى البلاد. ونيوزيلندا التي تُعدّ خمسة ملايين نسمة أحصت 1154 حالة و22 وفاة.
وأعلنت السلطات النيوزيلندية في الأسبوع الماضي عدم تسجيل أي إصابات ورفعت كل القيود الوطنية لا سيّما إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود على تجمّع الأشخاص.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في نيوزيلاندا
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