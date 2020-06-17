أكثر من سبعة آلاف وفاة بكورونا في البيرو

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ليما: أعلنت وزارة الصحة في البيرو الثلاثاء أنّ وباء كوفيد-19 حصد حتّى اليوم في البلد الأميركي اللاتيني أرواح أكثر من سبعة آلاف شخص من أصل 237 ألف مصاب.

قالت الوزارة إنّه خلال الساعات الـ24 الأخيرة سجّلت 196 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في هذا البلد إلى 7056 وفاة، في حين ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 237.156 بعد تسجيل 4164 إصابة جديدة.

لكنّ هذه الزيادة لم تثر قلق وزير الصحّة فيكتور زامورا الذي قال خلال مؤتمر صحافي إن "الوباء يظهر تراجعًا (...) وتيرة العدوى تتباطأ". ومنذ مطلع يونيو الجاري تسجّل البيرو متوسّط عدد إصابات جديدة يبلغ 4800 إصابة يوميًا.

وعلى الرّغم من أنّ عدد المصابين بالفيروس في البيرو هو نفسه تقريبًا عددهم في إيطاليا، إلّا أنّ عدد الوفيات في الدولة الأميركية اللاتينية هو أقلّ بكثير من عددها في الدولة الأوروبية.

سجّلت إيطاليا أكثر من 34 ألف حالة وفاة من أصل 237.500 إصابة، أي أنّ معدل الوفيات فيها يعادل تقريبًا خمسة أضعاف معدّل الوفيات المسجّل في البيرو.

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البيرو البالغ عدد سكّانها 33 مليون نسمة هي ثاني دولة في أميركا اللاتينية من حيث عدد المصابين بالفيروس بعد البرازيل (210 مليون نسمة)، والثالثة في عدد الوفيات بعد البرازيل والمكسيك (120 مليون نسمة).

وللحدّ من تفشّي الوباء فرضت السلطات في البيرو في 16 مارس حجرًا صحيًا وحظر تجول ليليًا لا يزالان ساريين حتى اليوم.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في البيرو

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