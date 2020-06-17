شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى محذرًا من الترع المتواجدة وسط الكتلة السكنية: تحولت لمقالب قمامة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ايهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال حول الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الترع والمصارف خاصة تلك المتواجدة وسط الكتلة السكانية، بعدما تحول الكثير منها لمقالب لتجميع القمامة وخطورة ذلك الأمر على الصحة العامة للمواطنين، فى ظل أزمة فيروس كورونا، والجهود التى تبذلها الدولة للوقاية من الأمراض والحفاظ على الصحة العامة، منتقدًا عدم البت فى تغطية رشاح الموت فى منطقة الهرم كما يطلق عليه نظرًا لكثرة الحوادث التى يتسبب فيها بشكل شبه يومى.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذه الترع تمثل خطورة على الصحة العامة وفى نفس الوقت تغطيتها تعد من أبرز محاور خطة ترشيد استهلاك المياه، لأن التغطية تحافظ على المياه من البخر، وتساهم فى وصول المياه لنهايات الترع، وبالتالي حل أزمة عدم وصول المياه للنهايات.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر كافة الترع على مستوى الجمهورية المتواجدة وسط الكتلة السكانية، ووضع خطة عاجلة بتغطيتها، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، ويتم وضع جدول زمنى يراعى خلالها المناطق الأشد خطرًا والأكثر تضررًا، ومن ثم يتم إدراج عدد كل عام لحين الانتهاء منها جميعا.

جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ناقشت عدد من طلبات الإحاطة بشأن قضية تغطية الترع والمصارف بالمناطق المختلفة علي مستوي الجمهورية، في ضوء الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، وطالب النائب هاني أباظة، بتغطية الترع والمصارف بقري مركز الزقازيق، في ظل تحقيق التنمية والتطوير وتهيئة البيئة المناسبة في الريف المصري في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط التنمية المستدامة وخلق جيل من الشباب والأطفال يتناسب مع إعادة صياغة الإنسان المصري، مؤكدا أن هذه المصارف مصدر للتلوث والجراثيم للقري التي تعد بمثابة كنز المستقبل.

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