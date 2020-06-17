حدث ليلا| زلزال شبه يومي وتحذير من أدوية كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

السيسي وملك البحرين يبحثان هاتفيا القضية الليبية وجهود مكافحة كورونا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي، ملك مملكة البحرين.

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الصحة: 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و94 وفاة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تسجيل 1567إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 حالة وفاة.

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الصحة بعد قرار "FDA": لم نسحب "هيدروكسي كلوروكين" من بروتوكول علاج كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، لمصراوي، إن اللجنة لم تسحب عقار "هيدروكسي كلوروكين" من بروتوكول علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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بالأرقام.. وزيرة الصحة: الرجال أكثر إصابة بفيروس كورونا في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن "مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات".

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"اللقاح في سبتمبر".. مستشار الرئيس للصحة: العلاج سيعطي للمواطنين مناعة كبيرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن ظهور حالات جديدة في الصين ليس بالضرورة أن تكون موجة ثانية من فيروس كورونا لكن جميع الاحتمالات قائمة.

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مستشار الصحة العالمية يحذر من الاستخدام العشوائي لأدوية مواجهة كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لم تنصح بتطبيق علاج محدد، بل حذرنا من الاستخدام العشوائي للعلاجات المستخدمة لمواجهة كورونا.

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المعهد القومي للبحوث الفلكية: نسجل زلازل بشكل شبه يومي بدرجات متفاوتة

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن منطقة شمال البحر الأحمر والغردقة وخليج السويس وخليج العقبة بها نشاط للزلازل، حيث أن البحر الأحمر من البحار حديثة الولادة، والتي بها اتساع مستمر، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر منذ حوالي 65 مليون سنة لم يكن موجودًا وكان مجرد خليج صغير يبدأ من مضيق باب المندب وما زال يحدث فيه اتساع.

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صاحب حادثة الموتوسيكل يكشف تفاصيل توقف الرئيس السيسي له

كشف المواطن عمر مصطفى، تفاصيل توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي له على الطريق بعد تعرضه وصاحبه لحادث خلال استقلالهما دراجة بخارية.

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شوقي يكشف آلية امتحانات الدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن عقد امتحانات الدور الثاني متعدد التخصصات والامتحان التكميلي للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي من المنزل.

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واشنطن تعلق على تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

حثت الولايات المتحدة، الثلاثاء، كوريا الشمالية على تجنب الإجراءات العكسية، بعد تفجير مكتب الاتصال الواقع على الحدود مع نظيرتها الجنوبية.

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كورونا في الوطن العربي: 75% من الإصابات و29% من الوفيات بدول الخليج

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بالوطن العربي إلى 455 ألفا و770 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 6 آلاف و385 حالة.

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أمين الجامعة العربية: ما حدث مع المصريين في ليبيا سخيف ويثير الانزعاج

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما حدث من اعتداء على مصريين في مدينة ترهونة الليبية شيء سخيف ولا يصح، مؤكدًا أنه أمر مؤسف ويثير الانزعاج.

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بملايين الدولارات.. "ناتو" يعلن استعداده لموجة ثانية محتملة من وباء كورونا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، عن استعدادات الحلف لمواجهة موجة ثانية محتملة من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر تخزين معدات ولوازم طبية، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

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