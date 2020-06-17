كورونا في 24 ساعة| العالم يتجاوز 8 ملايين إصابة.. ومصر تسجل 94 وفاة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو ظهور أحدث إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، أن أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم، أصيبوا بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس.

وأوضحت الإحصاءات التي صدرت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء أن أكثر من 436400 شخص حول العالم توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس.

وتجاوزت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررًا من تفشي الفيروس، بـ 116000 حالة، كما سجلت أعلى عدد حالات إصابة بواقع 1ر2 مليون حالة إصابة مؤكدة.

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كما أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 حالة وفاة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و94 وفاة

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 8 ملايين حالة

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