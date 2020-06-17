عملية عسكرية تركية في شمالي العراق لقتال الأكراد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الأربعاء، أنها نشرت قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية عسكرية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني، بمؤازرة من سلاحي الجو والمدفعية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على تويتر إن "عملية مخلب النمر بدأت. أبطالنا من القوات الخاصة موجودون في منطقة هفتانين".

وأضافت أن "عناصرنا من وحدات الكوماندوس الذين تؤازرهم مروحيات قتالية وطائرات مسيرة، تم نقلهم بواسطة قواتنا الجوية".

وتابعت الوزارة "من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد شعبنا وحدودنا تحركت قواتنا الجوية، مع معدات لمكافحة الحرائق وطائرات هليكوبتر وعناصر الكوماندوز، مدعومة بطائرات مسيرة مسلحة وغير مسلحة، إلى المنطقة مدعومة بعمليات جوية".

وجاءت عملية يوم الأربعاء بعد أيام فقط من كشف تركيا النقاب عن عملية أطلقت عليها اسم المخلب-النمر قصفت خلالها أهدافا لحزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة بشمال العراق.

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وتستهدف تركيا من حين لآخر مسلحي حزب العمال الكردستاني، سواء في منطقتها الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية أو في شمال العراق، حيث يوجد مقر الحزب.

ويأتي القصف الجوي التركي وسط ما تقول أنقرة إنها زيادة في هجمات المسلحين على قواعد الجيش التركي.

وهددت تركيا في السنوات الأخيرة بشن هجوم بري يستهدف قواعد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.

ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في الصراع الذي تركز في جنوب شرق تركيا.