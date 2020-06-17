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كوريا الجنوبية تقول إن سلوك جارتها الشمالية لم يعد مقبولاً

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قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن الانتقادات التي وجهتها كوريا الشمالية للرئيس مون جيه-إن‭ ‬في الآونة الأخيرة‭‭ ‬‬جوفاء وإن سول لن تقبل من الآن فصاعدا السلوك غير المنطقي من جانب الشمال.

جاءت تصريحات البيت الأزرق بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بنسف مكتب اتصال بين الكوريتين على جانبها من الحدود.

وقال يون دو هان المتحدث باسم البيت الأزرق إن الانتقاد الذي وجهته كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لرئيس كوريا الجنوبية هو تصرف وقح وأخرق وأضر بشكل جوهري بالثقة التي بناها الزعيمان.

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