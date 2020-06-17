شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تقول إن سلوك جارتها الشمالية لم يعد مقبولاً والان نبدء بالتفاصيل
جاءت تصريحات البيت الأزرق بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بنسف مكتب اتصال بين الكوريتين على جانبها من الحدود.
وقال يون دو هان المتحدث باسم البيت الأزرق إن الانتقاد الذي وجهته كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون لرئيس كوريا الجنوبية هو تصرف وقح وأخرق وأضر بشكل جوهري بالثقة التي بناها الزعيمان.
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