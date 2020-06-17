شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في بكين خوفًا من تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ألغت الصين 1255 رحلة بمطارين في بكين ، اليوم الأربعاء، بسبب تأثير فيروس كورونا في العاصمة. وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن تلك الرحلات تمثل نحو 70% من إجمالي الرحلات المقررة. وأضافت أنه تم السماح أيضا لركاب القطارات الذين حجزوا رحلات من وإلى بكين باسترداد ثمن التذاكر. وأعلنت الصين الوزم الأربعاء تسجيل 44 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 33 إصابة انتقلت بين أشخاص داخل البلاد، و11 حالة لأشخاص قادمين من الخارج ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) صباح اليوم نقلا عن السلطات الصحية الصينية.

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