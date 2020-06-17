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جيش نيوزيلندا يحمي الحدود من كورونا بأمر الحكومة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الأربعاء 2020/6/17 07:14 ص بتوقيت أبوظبي

كلّفت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آرديرن، الأربعاء، الجيش بمراقبة الحدود لمنع تفشي فيروس ، بعد تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في البلاد للمرة الأولى منذ 25 يوماً. 

وقالت آرديرن في تصريحات صحفية :"أعتقد أنّنا بحاجة إلى الحزم والثقة والانضباط وهو ما يمكن للجيش أن يوفّره".

وبموجب إجراءات الحجر المفروضة، يُسمح فقط للنيوزيلنديين وعائلاتهم بالدخول للبلاد مع بعض الاستثناءات مثل الأشخاص الذين لديهم أسباب مهنية أو إنسانية.

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ويخضع كل الوافدين إلى حجر صحّي مدّته 14 يوماً حال وصولهم إلى البلاد.

ونيوزيلندا التي تُعدّ خمسة ملايين نسمة سجلت 1154 حالة و22 وفاة.

وأعلنت السلطات النيوزيلندية الأسبوع الماضي عدم تسجيل أي إصابات، ورفعت كل القيود الوطنية لا سيّما إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود على تجمّع الأشخاص.

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