واشنطن تأمل بـ"حلّ سلمي" بعد الاشتباك المسلّح بين الهند والصين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







واشنطن: أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن أملها في أن تتوصّل الصين والهند إلى "حلّ سلمي" بعد الاشتباك المسلّح الذي دار بين جيشيهما في منطقة حدودية يتنازع البلدان السيطرة عليها وخلّف 20 قتيلاً في صفوف الجيش الهندي، في أعنف مواجهة بين الدولتين منذ 45 عاماً.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الاميركية إنّ "كلّاً من الهند والصين أعرب عن رغبته في نزع فتيل التصعيد، ونحن ندعم حلّاً سلمياً للوضع الراهن".

وتابع المتحدّث أنّ الولايات المتحدة "تراقب عن كثب" الأوضاع، وفي إشارة إلى حصيلة القتلى التي أعلنتها الهند، قال "نقدّم تعازينا لعائلاتهم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبدى الشهر الماضي استعداده للتوسّط بين الهند والصين، من دون أن تعطي الإدارة الأميركية أي تفصيل حول اقتراح سيّد البيت الأبيض.

Advertisements

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأميركية إن ترامب بحث في 2 حزيران/يونيو في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأوضاع مع الصين.

وتشهد علاقات الهند، الحليف الناشئ للولايات المتحدة، مع الصين تصدّعاً متزايداً على جبهات عدّة.

والشهر الماضي، قالت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لمنطقة جنوب ووسط آسيا أليس ويلز إنّ الصين تسعى إلى زعزعة التوازن الإقليمي ويتعيّن "مقاومتها".