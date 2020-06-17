"محلية البرلمان" تناقش غدًا التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد السجينى، غدًا الخميس، رؤية الحكومة ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى كل الوحدات المحلية كل وحدة على حدة، وذلك بحضور اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز، محافظ البحيرة، محمد السيد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، الدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ الفيوم، وعبد الحميد عبدالعزيز اللهجان، محافظ القليوبية.

كما ستتابع اللجنة فى اجتماع آخر، الأثر التشريعي لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، فضلاً عن عرض وزارة التنمية المحلية بياناً بآخر مستجدات مجهودات الحكومة فى تحصيل مستحقات الدولة من ناحية، واستمرار التصدى للتعديات على الأراضي من ناحية أخرى، مع ذات الحضور من المسئولين فى الجلسة السابقة .

كان مجلس النواب، حسم قوانين الانتخابات والتى تمثل استحقاقات دستورية واجبة، وذلك بالموافقة على مشروعات قوانين لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأيضا مشروع قانون مجلس الشيوخ والمقدمة من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من عشر أعضاء البرلمان.