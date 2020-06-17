شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال ... 74 حالة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 5247 إصابة مؤكدة. وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم تسجيل 3525 حالة شفاء، مقابل 53 حالة وفاة.

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