شكرا لقرائتكم خبر عن في أكبر قفزة يومية لعدد الوفيات ... الهند تسجل 2003 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الهندية مساء الثلاثاء الماضي تسجيل 2003 وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و914 شخصا، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن السلطات الصحية في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القفزة الكبيرة في حصيلة الوفيات اليومية تمثل نحو 20 % من عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء.

كما سجلت الهند 10 آلاف و914 إصابة جديدة. وذكر موقع وورلد ميترز أن إجمالي عدد الإصابات في الهند بلغ 354 ألفا و161 شخصا.