شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في العالم والان نبدء بالتفاصيل
سجلت البرازيل رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بواقع 34918 إصابة في 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 923189 وهو الأعلى في العالم خارج الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الصحة إنه تم أيضا تسجيل 1282 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا وذلك منذ آخر إحصائية سجلت يوم الاثنين لترتفع بذلك حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 45241.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.