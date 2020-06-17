شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل رقما قياسيا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بواقع 34918 إصابة في 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 923189 وهو الأعلى في العالم خارج الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الصحة إنه تم أيضا تسجيل 1282 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا وذلك منذ آخر إحصائية سجلت يوم الاثنين لترتفع بذلك حالات الوفاة المؤكدة في البلاد إلى 45241.