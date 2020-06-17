شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعاقب 6 نيجيريين لاستهدافهم شركات وأفراد أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على ستة مواطنين نيجيريين، نظير استهدافهم عددٍ من الشركات والأفراد الأمريكيين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانٍ صادرٍ عنها، أمس، إنه بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية ، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، إجراءات ضد ستة مواطنين نيجيريين ، بموجب الأمر التنفيذي (13694) بصيغته المعدلة ، لإجراء مخطط تفصيلي عبر الإنترنت لسرقة أكثر من 6 ملايين دولار من الضحايا عبر الولايات المتحدة.

وبحسب البيان، تلاعب الأفراد الستة، بضحاياهم للوصول إلى معلوماتهم الحساسة ومواردهم المالية بغرض استغلالها والسطو عليها.

وأكد البيان، أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذا الاستخدام المضر للتكنولوجيا، مشيرةً إلى أنها ستستخدم جميع الأدوات الموجودة تحت تصرفها للدفاع عن الشعب الأمريكي والشركات من الأنشطة الخبيثة، بما في ذلك الجهات الممكّنة للإلكترونيات.