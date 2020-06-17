شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: العلاج الستيرويدي لكورونا «اختراق علمي» والان نبدء بالتفاصيل

أشادت منظّمة الصحّة العالمية، أمس الثلاثاء، بتحقيق "اختراق علمي" بعد أن أعلن باحثون بريطانيون أنّ دواءً من عائلة الستيرويدات أثبت فاعلية في إنقاذ حياة مرضى بكوفيد 19 يعانون من الأعراض الأكثر خطورة، نقلا عن موقع "العربية".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان "إنّه أول علاج مثبت يقلّل من الوفيات في صفوف مرضى كوفيد-19 ممّن يتنفّسون بواسطة أنابيب الأوكسجين أو أجهزة التنفّس الاصطناعي".

وأضاف: "هذا نبأ سارّ وأهنّئ الحكومة البريطانية وجامعة أوكسفورد والمستشفيات العديدة والمرضى الكثر في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي المنقذ للأرواح".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أعلن باحثون في إنجلترا أن لديهم أول دليل على أن دواء يمكنه أن يحسن النجاة من كوفيد - 19، المرض الذي تسببه الجائحة، وهو عبارة عن ستيرويد المركب العضوي الحلقي المعروف، والمسمى "ديكساميثازون"، فهو يقلل من الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث في المرضى الذين يعانون أمراضا شديدة.