شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يتهمون الرئيس عون بتسليم البلد لـ«حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل
من جهة أخرى، علمت ”الخليج 365” أنه سيُعقد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري وبمبادرة من الرئيس اللبناني ميشال عون، وبعد تشاور مع الرئيسين نبيه بري وحسان دياب، لقاء وطني جامع في بعبدا يحضره إلى جانب رئيس الجمهورية، رؤساء الحكومات السابقون، ورؤساء الأحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب.
وأفادت المعلومات بأن عون لن يدعو إلى الاجتماع قبل الوقوف على تقييم مواقف الأفرقاء جميعاً، وما يهم هو أن يكون الاجتماع على مستوى ما هو منتظر منه لأنّه يأخذ طابع الإنقاذ وهو قيد الدرس، وحتى الآن لم توجّه الدعوات بعد من قبل الرئيس عون.
من جهة أخرى، تتواصل المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان حول مسألة توحيد أرقام خسائر لبنان المتباينة بين خطة الحكومة ومصرف لبنان. وذكرت مصادر أنّ المفاوضات بدأت منذ فترة قصيرة، وستستكمل باجتماع بين الطرفين مساء اليوم، وقد أمكَن خلال اجتماعات التفاوض حسم بعض النقاط على أن تستكمل باقي النقاط ربما في اجتماع اليوم، وربما في اجتماع آخر إن لم يتمكن اجتماع اليوم من حسم الأرقام نهائيّاً.
وأشارت المصادر إلى أنّ المفاوضات ستستأنف بين وفد الصندوق والوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية، بعد انتهاء مفاوضات حسم الأرقام التي يفترض أن تتم في موعد أقصاه اليوم الأربعاء.
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