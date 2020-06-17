شكرا لقرائتكم خبر عن الوباء.. فرصة لإستراتيجية أمريكية جريئة تجاه تايوان والان نبدء بالتفاصيل

أكد موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» أن وباء كورونا يوفر فرصة لواشنطن كي تتبنى إستراتيجية تخص تايوان.

وبحسب مقال لـ «كريغ سينغلتون»، وهو زميل مساعد في المؤسسة، بعد التحرك بشكل حاسم لتشديد قبضتها على هونغ كونغ، يبدو أن الحكومة الصينية حريصة على تكثيف جهودها لتخويف تايوان.

ومضى يقول: لهذه الغاية، أجرت القوات المسلحة في بكين سلسلة من المناورات الاستفزازية حول تايوان وأشارت إلى خطط لإجراء تدريبات واسعة النطاق تحاكي الاستيلاء على جزيرة إستراتيجية تحت سيطرة تايبيه.

وتابع: على الرغم من أن تصرفات الصين لا تنذر بغزو قريب المدى، إلا أنها مدفوعة جزئيًا بشعور بالخوف والحرج، حيث لا يستطيع الحزب الشيوعي الصيني قبول أن حكومة تايبيه المنتخبة ديمقراطياً أثبتت قدرتها على الاستجابة لوباء كورونا.

وأشار الكاتب إلى أنه بدلا من التقليل من تصرفات بكين كمحاولة لصرف الانتباه عن الوباء، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها تبني إستراتيجية دبلوماسية جريئة قادرة على موازنة الصين.

وأردف يقول: منذ الاعتراف بالبر الرئيسي للصين في عام 1979، قامت الولايات المتحدة بخطوات جانبية على مستوى الوزراء مع القادة التايوانيين. لإرسال إشارة لا لبس فيها إلى بكين، وينبغي لوزير الخارجية مايك بومبيو أن يرأس وفدا رفيع المستوى من الحزبين إلى تايبيه لعقد اجتماعات مع الرئيسة تساي إينغ - وين ومجلس وزرائها.

وأضاف: بالطبع ستعارض الصين بشدة مثل هذه الاجتماعات وتهدد بالانتقام، حيث وجهت بكين تهديدات مماثلة بعد مكالمة الرئيس ترامب عام 2016 مع تساي وكذلك قبل الحوارات السابقة بين الرؤساء الأمريكيين والدالاي لاما، مثل اجتماع البيت الأبيض 2014 بين زعيم التبت وباراك أوباما.

وأوضح أنه برغم ذلك، فإن الضوضاء الصادرة عن بكين لم تكن أكثر من مجرد صخب، مشيرا إلى أن تهديداتها في الوقت الحالي ستكون جوفاء بشكل خاص، بالنظر إلى أن الاستجابة المتفوقة للوباء من قبل تايوان تقوض شرعية الحزب الشيوعي الصيني، بينما يواجه المواطنون الصينيون التداعيات الاقتصادية من الوباء ويشككون في هدوء في قيادة الرئيس شي جين بينغ.

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وتابع يقول: من شأن الاجتماعات مع تساي وحكومتها أن ترسل رسالة قوية مفادها بأن صناع القرار الأمريكيين من كلا الحزبين مستعدون ومتحمسون لمواجهة التهديدات الصينية.

وأضاف: بينما تفصل إستراتيجية البيت الأبيض الخاصة بالصين والتي تم إصدارها مؤخرًا شدة التهديد الذي تشكله بكين على الولايات المتحدة وحلفائها، غير أن التقرير لا يحتوي على أفكار جريئة لتعزيز شراكة أمريكا مع تايوان.

وأشار إلى أن أحد المقترحات الرئيسية للوفد الأمريكي للمناقشة في تايوان هو صفقة تجارية ثنائية لمساعدة الجزيرة على تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها المفرط على الصين.

وتابع بقوله: دعماً للاتفاق، أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانون تايبيه، الذي يحث البلدين على بدء التفاوض على اتفاقية تجارية. ينبغي للولايات المتحدة تطوير إستراتيجية لدعم الدول الأخرى التي عززت أو طورت العلاقات مع تايوان.

وأشار إلى أنه بالرغم من وجود احتمالات بوجود نقاط شائكة حول استيراد لحوم البقر ولحم الخنزير الأمريكي، إلا أن التعاون الاقتصادي بين تايوان والولايات المتحدة والحلفاء الآخرين سيقطع شوطا كبيرا نحو انقاذ الجزيرة من بلطجة بكين الاقتصادية ويساعد في رفع الاقتصاد العالمي الأوسع بعد الانكماش عقب الوباء.

ولفت إلى أنه يجب على إدارة ترامب أيضا إعادة التفكير في خططها للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، حتى يمكنها المطالبة بالسماح لتايوان بالانضمام إلى الهيئة الدولية كجزء من أي جهود مستقبلية لإعادة الهيكلة.

وتابع: بالنظر إلى ولع ترامب بانتقاد تعامل بكين مع وباء كورونا، ينبغي عليه أن يرحب باستجابة تايبيه للجائحة كنموذج يحتذي به البلدان الأخرى.

ونوه بأن ذلك سيكون بمثابة ضربة لنفسية الصين، حيث تعمل بكين بشكل نشط لتولي المناصب القيادية الرئيسية في المحافل الدولية في محاولة لإعادة كتابة النظام القائم على القواعد بقيادة الولايات المتحدة.