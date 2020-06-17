برلين تناشد لندن التوصل لاتفاق سريع مع الاتحاد الأوروبي



دعت الحكومة الألمانية للتوصل لاتفاق سريع بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد اجتماع قمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الألمانية ميشائل روت اليوم الثلاثاء إنه لموضع ترحيب أن يتم تسريع المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية تجارة، لاسيما وأن بريطانيا لا ترغب في تمديد المهلة، وأكد قائلاً: "يتعين علينا حالياً أن نحدث تقدماً حتى نهاية العام".

ولكنه أكد أن هناك بعض النقاط غير قابلة للتفاوض بالنسبة للاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه من بينها المطلب بتوافر شروط تنافس متساوية.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفق أمس الاثنين مع قادة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الفيديو على تكثيف المفاوضات.

يشار إلى أنه لم تحدث أية أوجه تقدم خلال الجولات الأربع الأولى من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد.

جدير بالذكر أن بريطانيا ستظل منتمية للسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي خلال فترة انتقالية متفق عليها تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وإذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية بين بروكسل ولندن، فمن الممكن حينئذ حدوث انهيار اقتصادي خطير من خلال الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية بحلول بداية عام .2021



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