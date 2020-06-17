بأرقام العمارات.. جدول تسليم المرحلة الجديدة من شقق "جنة" بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز الشيخ زايد تسليم مرحلة جديدة من مشروع جنة للإسكان الفاخر، بالمحور المركزي بالمدينة، بواقع 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، على أن تستمر عمليات التسليم حتى 4 أغسطس المقبل.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.

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وأضاف المهندس مصطفى فهمي، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠.

وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.